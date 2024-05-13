У тимчасово окупованому Сорокиному на Луганщині «прилетіло» по складу з БК
У тимчасово окупованому місті Сорокине Луганської області сталися вибухи у понеділок, 13 травня. “Приліт” зафіксовано по складу з бойовими припасами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.
На них чітко чути звуки вибухів, які, ймовірно, викликані детонацією.
Сорокине – місто в Україні, в Луганської області. Розташоване у південно-східній частині області, за 50 км від Луганська. Тимчасово окуповане російськими військами.