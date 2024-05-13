У тимчасово окупованому Сорокиному на Луганщині «прилетіло» по складу з БК

У тимчасово окупованому місті Сорокине Луганської області сталися вибухи у понеділок, 13 травня. “Приліт” зафіксовано по складу з бойовими припасами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Повідомляється, що після “прильоту” за складом окупантів у Сорокине почалася детонація снарядів. Місцеві паблики публікують відео з місця прильоту.