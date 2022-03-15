У Вінниці поліція затримала прихильника «руского міра»

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Він намагався дестабілізувати ситуацію в регіоні.

У Вінниці бійці роти поліції особливого призначення затримали прихильника “руского міра”.

У Вінниці поліція затримала прихильника “руского міра”

Про це повідомили в Національній поліції України.

Він намагався дестабілізувати ситуацію в регіоні.

З чоловіком працює Служба безпеки України.

LB.ua

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