У Вінниці шукають навідника російського удару, який забрав уже життя 23 людей: затримали десятки підозрюваних

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський на брифінгу повідомив, що наразі поліція та Служба безпеки України шукають навідників ворожого вогню, що спричинили удар по Вінниці.

Затримано десятки людей, передає УНН.

“Після цієї трагедії було затримано кілька десятків людей. Вони зараз, власне, проходять опитування в органах поліції, СБУ. Після цього вже можна буде сказати дані про те, що є конкретні навідники. Цей тип артилерії є тим, який наводиться по координатах”, – заявив міністр.

Сьогодні російські військовослужбовці обстріляли Вінницю ракетами «Калібр» 3М-14Е, вага кожної – 1770 кг. Загалом по Вінниці випустили чотири ракети, дві з них збили ППО.

Кількість загиблих внаслідок ворожого ракетного удару по центрі Вінниці збільшилася до 23. Госпіталізовано 64 людини, у тому числі 2 дитини.