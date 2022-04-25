У Вовчанську на Харківщині окупанти облаштували концтабір, де катують мирних мешканців

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, в окупованому Вовчанську російські військовослужбовці викрали та вивезли до РФ обладнання одного із заводів, а у його приміщенні облаштували концтабір.

Окупанти незаконно утримують людей, піддаючи їх фізичному та психічному насильству. Насамперед, російські загарбники змушують співпрацювати з ними та ставати до лав ЗС РФ.

Досудове розслідування здійснюється слідчими СВ Управління СБУ в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура