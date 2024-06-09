У застосунку «Резерв+» 18 червня з’явиться Qr-код
Це зрівняє дані з електронного реєстру з паперовим військово-обліковим документом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Міністерства оборони Дмитра Лазуткіна.
Речник зазначив, що з 18 травня у мобільному застосунку “Резерв+” оновили свої дані понад 1,6 млн військовозобов’язаних, призовників та резервістів. З них понад 200 тисяч – жінки.
Що таке “Резерв+”
З 18 травня Міністерство оборони запустило роботу електронного кабінету військовозобов’язаного. Це застосунок “Резерв+”, який можна завантажити на смартфони.
Поки що у “Резерв+” можна оновити свої персональні дані. Процес займає декілька хвилин. Також оновити дані можна у ТЦК та ЦНАПах. Зробити це потрібно до 16 липня 2024 року.