У Зеленського заявили про повне завершення розмінування Київщини

Розмінування Київської області повністю завершено.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента України Кирил Тимошенко.

«Повністю завершено розмінування Київської області. За дорученням керівника Офісу Президента Андрія Єрмака відновлено електропостачання на 100% Київської області. Роботи тривали 45 днів замість запланованих 60. До відновлювальних робіт було залучено понад тисячу працівників з різних регіонів України. Живлення відновили більш як 266 тисячам споживачів», — розповів Тимошенко. // УНН