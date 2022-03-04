У Житомирі ворожий удар знищив будівлю школи

Російські окупанти вранці у п’ятницю, 4 березня, атакували Житомир. Внаслідок авіаудару знесло майже половину будівлі ліцею №25 по вулиці Мала Бердичівська.

Про це близько 09:20 повідомив мер міста Сергій Сухомлин у відеозверненні до жителів на Facebook. Попередньо, жертв і постраждалих немає, уточнили в ДСНС.

«Фактично пів будівлі зруйновано», – наголосив чиновник, додавши, що на місці працюють рятувальні служби, тож подробиці події будуть згодом.

Пресслужба ДСНС у Facebook зазначила, що школа зазнала обстрілу й туди влучив боєприпас. Інформація до рятувальників надійшли о 09:35 п’ятниці.

«Трапилося руйнування в будівлі без послідуючого горіння. Попередньо, жертв та постраждалих немає», – йдеться у повідомленні. // OBOZREVATEL