Участь Трампа у вирішенні війни в Україні лише погіршила ситуацію — The Telegraph
Трамп все ще може зупинити Путіна, але тільки якщо почне діяти зараз.
Дональд Трамп попередив Росію, що вона “грається з вогнем”, продовжуючи військовий наступ на Україну. Це все дуже добре, але його погрози нічого не варті, якщо вони не призведуть до того, що Білий дім займе більш жорстку позицію у відносинах з Кремлем, вважає Кон Кофлін, редактор з питань оборони та міжнародних відносин у газеті The Telegraph.
Однією з найгірших рис участі Трампа у вирішенні війни в Україні була його нездатність дотримуватися послідовної позиції щодо Владіміра Путіна. Однієї хвилини він вихваляє російського автократа як “розумного” хлопця, з яким можна вести бізнес. А потім лає Путіна за те, що він “абсолютно божевільний” і продовжує ракетні та безпілотні атаки на цивільні об’єкти в Україні.
Постійні коливання у підході Трампа до російської агресії є частиною його нестандартних зусиль, спрямованих на припинення бойових дій в Україні.
“Попри те, що раніше було сформульовано проєкт мирної угоди, яку широко засудили за заохочення російської агресії, схоже, Трамп і його провідна команда з національної безпеки нарешті усвідомили, що Путін насправді не має жодного щирого інтересу до мирного врегулювання конфлікту”, — додає Кофлін.
Все вказує на те, що безрезультатна участь Путіна в мирних зусиллях Трампа є не більше ніж відвертою спробою затягнути час, щоб дати можливість його військам досягти відчутних успіхів на полі бою.
Усвідомлення Трампом того, що Путін просто “грає зі мною”, призвело до того, що він став більш нестриманим у своєму ставленні до російського лідера, називаючи його “абсолютно божевільним”.
“Навіть для патологічного нарциса, як Трамп, тепер має бути безсумнівно очевидно, що його участь у війні в Україні значно погіршила ситуацію, а не покращила її. Останні успіхи Росії на полі бою є прямим наслідком вагань Трампа. Вони зміцнили переконання в Москві, що Заходу бракує рішучості захищати інтереси України”, — стверджує Кофлін.
Втім, якби Трамп зайняв більш жорстку позицію щодо Путіна, ситуацію можна було б швидко змінити. Президент США раніше вже погрожував запровадити вторинні санкції, спрямовані на припинення тіньової торгівлі нафтою з боку Москви, яка допомагає фінансувати її військову кампанію.
Оскільки російська економіка страждає через падіння нафтових доходів, Трамп міг би завдати серйозного удару по військовим зусиллям Росії, якби реалізував свою погрозу щодо розширення санкційного режиму Заходу проти Москви.
“І ще не пізно змінити ситуацію на користь України, якщо Вашингтон погодиться надати Києву необхідне озброєння. Отримавши далекобійну ракетну зброю та засоби протиповітряної оборони, Україна зможе завдати удару по Росії, одночасно демонструючи Путіну чіткий сигнал, що США не допустять використання ядерної зброї”, — вважає редактор.
Кофлін підсумовує, що можливо, Путін і перехитрив Трампа у своїх спробах завершити війну, але президент США все ще має засоби для того, щоб російський деспот не зміг перемогти. // Дзеркало тижняTweet