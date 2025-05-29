Участь Трампа у вирішенні війни в Україні лише погіршила ситуацію — The Telegraph

Трамп все ще може зупинити Путіна, але тільки якщо почне діяти зараз.

Дональд Трамп попередив Росію, що вона “грається з вогнем”, продовжуючи військовий наступ на Україну. Це все дуже добре, але його погрози нічого не варті, якщо вони не призведуть до того, що Білий дім займе більш жорстку позицію у відносинах з Кремлем, вважає Кон Кофлін, редактор з питань оборони та міжнародних відносин у газеті The Telegraph.

Однією з найгірших рис участі Трампа у вирішенні війни в Україні була його нездатність дотримуватися послідовної позиції щодо Владіміра Путіна. Однієї хвилини він вихваляє російського автократа як “розумного” хлопця, з яким можна вести бізнес. А потім лає Путіна за те, що він “абсолютно божевільний” і продовжує ракетні та безпілотні атаки на цивільні об’єкти в Україні.

Постійні коливання у підході Трампа до російської агресії є частиною його нестандартних зусиль, спрямованих на припинення бойових дій в Україні.

Хизування американського президента тим, що він завершить війну протягом 24 годин після вступу на посаду, було відверто абсурдним. Однак офіційна позиція адміністрації Трампа залишається незмінною: вона прагне завершити війну — навіть якщо це вимагатиме від України низки неприємних територіальних поступок.

“Попри те, що раніше було сформульовано проєкт мирної угоди, яку широко засудили за заохочення російської агресії, схоже, Трамп і його провідна команда з національної безпеки нарешті усвідомили, що Путін насправді не має жодного щирого інтересу до мирного врегулювання конфлікту”, — додає Кофлін.

Все вказує на те, що безрезультатна участь Путіна в мирних зусиллях Трампа є не більше ніж відвертою спробою затягнути час, щоб дати можливість його військам досягти відчутних успіхів на полі бою.

“Трамп був змушений визнати, що, попри спроби його адміністрації домовитися про припинення вогню, росіяни не виявили реального інтересу до укладення угоди. Незважаючи на публічні заяви Трампа про те, що його остання двогодинна телефонна розмова з Путіним пройшла “дуже добре” і що “був досягнутий певний прогрес” у припиненні бойових дій, інформація, яку американські чиновники надали своїм європейським колегам, свідчить про інше. Вони повідомили, що Путін не зацікавлений у припиненні війни, оскільки вважає, що він перемагає “, — пише редактор.

Усвідомлення Трампом того, що Путін просто “грає зі мною”, призвело до того, що він став більш нестриманим у своєму ставленні до російського лідера, називаючи його “абсолютно божевільним”.

“Навіть для патологічного нарциса, як Трамп, тепер має бути безсумнівно очевидно, що його участь у війні в Україні значно погіршила ситуацію, а не покращила її. Останні успіхи Росії на полі бою є прямим наслідком вагань Трампа. Вони зміцнили переконання в Москві, що Заходу бракує рішучості захищати інтереси України”, — стверджує Кофлін.

Втім, якби Трамп зайняв більш жорстку позицію щодо Путіна, ситуацію можна було б швидко змінити. Президент США раніше вже погрожував запровадити вторинні санкції, спрямовані на припинення тіньової торгівлі нафтою з боку Москви, яка допомагає фінансувати її військову кампанію.

Оскільки російська економіка страждає через падіння нафтових доходів, Трамп міг би завдати серйозного удару по військовим зусиллям Росії, якби реалізував свою погрозу щодо розширення санкційного режиму Заходу проти Москви.

“І ще не пізно змінити ситуацію на користь України, якщо Вашингтон погодиться надати Києву необхідне озброєння. Отримавши далекобійну ракетну зброю та засоби протиповітряної оборони, Україна зможе завдати удару по Росії, одночасно демонструючи Путіну чіткий сигнал, що США не допустять використання ядерної зброї”, — вважає редактор.

Кофлін підсумовує, що можливо, Путін і перехитрив Трампа у своїх спробах завершити війну, але президент США все ще має засоби для того, щоб російський деспот не зміг перемогти. // Дзеркало тижня