Удар рашистів по Дніпропетровщині: четверо людей загинуло та 24 поранено, серед них 11-річна дитина

Ввечері 30 листопада росіяни поцілили по мирному населенню Дніпровського району – пошкоджено два двоповерхових будинки й повністю зруйнований магазин. На місці влучання розгорнуто мобільний пункт поліції для прийому заяв та допомоги людям.

Поліцейські та всі екстрені служби працюють на місці удару. Постраждалим надається медична та психологічна допомога. Правоохоронці обстежують місце прильоту та документують докази воєнних злочинів окупантів.

Станом на 9.00 до поліції з заявами про пошкодження майна звернулись 20 людей.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Дніпровського РУП № 2