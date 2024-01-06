Удари ГУР: окупанти в Криму втратили склади БК та «осліпли» на кілька РЛС

Головне управління розвідки Міністерства оборони України інформує: 4 січня 2024 року була здійснена комплексна спецоперація на території тимчасово окупованого Криму.

Цілями атаки, проведеної воїнами ГУР МО України та Повітряних сил ЗСУ спільно із силами сектору оборони держави, стали російські позиції РЛС на аеродромі у Саках та склад боєприпасів поблизу населеного пункту Гришине.

Дані космічної розвідки підтверджують успішне вогневе ураження складу БК російських загарбників у Гришиному.

Інформація про інші втрати терористичної росії на тимчасово окупованій території АР Крим уточнюється.

Слава Україні!

Головне управління розвідки Міністерства оборони України