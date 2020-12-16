Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 16 грудня 2020 року

Минулої доби, 15 грудня, російсько-окупаційні війська одинадцять разів порушили режим припинення вогню. На різних ділянках відповідальності українських бригад ворог провокував наших воїнів неприцільними обстрілами впродовж всієї доби.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» найбільше обстрілів було зафіксовано в передмісті Авдіївки. Тут ворог чотири рази відкривав вогонь в напрямку українських позицій з автоматичних станкових та підствольних гранатометів, а також зі стрілецької зброї. Поблизу Опитного та Водяного, що на Приазов’ї противник вів вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» було зафіксовано два порушення припинення вогню неподалік населеного пункту Шуми. На цьому напрямку противник неодноразово використовував як підствольні, так і автоматичні станкові гранатомети, і стрілецьку зброю.

Вогневі провокації збройних формувань Російської Федерації не мали загрози для українських воїнів, тому наші захисники вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає.

Від початку поточної доби, 16 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Так, поблизу Водяного окупанти вели вогонь з станкових та ручних протитанкових гранатометів.

Провокація противника не становила загрози для наших воїнів, вогонь у відповідь не відкривався. Бойових втрат та поранень – немає.

Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами.

Слава Україні!

Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation