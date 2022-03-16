Протиповітряна оборона збила ще один ворожий літак, який бомбив Чернігів

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На Чернігівщині військові відбили атаку російських окупантів в районі Новоселівки, а сили Протиповітряної оборони збили ворожий літак, який бомбив Чернігів.

Про це повідомляє оперативне командування «Північ»

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Дослівно: «Ситуація в зоні відповідальності підрозділів ОК «Північ» станом на ранок 16 березня залишається контрольованою.

Вночі фахівці ППО поцілили в ворожий літак типу Су, який закидував ракетами Чернігів. «Пташка» впала.

Також оборонці успішно відбили атаку орків, які під прикриттям бронетехніки намагалися зайти в район Новоселівки. Втрати ворога уточнюються». // УП

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