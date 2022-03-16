Протиповітряна оборона збила ще один ворожий літак, який бомбив Чернігів

На Чернігівщині військові відбили атаку російських окупантів в районі Новоселівки, а сили Протиповітряної оборони збили ворожий літак, який бомбив Чернігів.

Про це повідомляє оперативне командування «Північ»

Дослівно: «Ситуація в зоні відповідальності підрозділів ОК «Північ» станом на ранок 16 березня залишається контрольованою.

Вночі фахівці ППО поцілили в ворожий літак типу Су, який закидував ракетами Чернігів. «Пташка» впала.