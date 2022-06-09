Угруповання Об’єднаних сил продовжує ведення оборонної операції на Донбасі

Уздовж усієї смуги оборони ворог застосовує по позиціях наших військ бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем.

Окупанти продовжують завдавати ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах.

Російські загарбники обстріляли більше 20 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили понад 60 цивільних об’єктів, з них: 49 житлових будинків, профілакторій, кілька виробничих підприємств, фермерське господарство та залізничну станцію. В результаті цих обстрілів загинули 2 цивільні особи.

Українські захисники і захисниці зі складу угруповання об’єднаних сил відбили сьогодні 7 атак ворога. На двох локаціях ще тривають бої.

Наші відважні воїни завдають військам агресора втрат у живій силі і техніці.

За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили:

• 10 танків;

• 7 артилерійських систем;

• 4 бойові броньовані машини;

• 3 спеціальні броньовані автомобілі;

• 4 одиниці автомобільної техніки;

• 1 склад з боєприпасами.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 5 безпілотних літальних апаратів типу «Орлан-10».

Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу російських окупантів!

Разом переможемо! Слава Україні!

Угруповання Об’єднаних сил / Joint Forces Task Force