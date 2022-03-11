Украинцы заподозрили китайского производителя дронов в помощи России

Китайский производитель дронов DJI Global ограничил возможности своей технологии Aeroscope для украинской армии, но в то же время предоставив эту возможность оккупантам

Такое заявление сделал украинский архитектор программного обеспечения Владимир Шиманский, ссылаясь на свои источники в ВСУ. Он считает, что Китай предоставил России значительное преимущество в воздушной разведке.

«Русские используют эту технологию для отслеживания позиций операторов беспилотников, чтобы нацеливать на них артиллерийский/ракетный огонь. Другими словами, россияне используют технологию DJI, чтобы убивать операторов украинских дронов», – объясняет Шиманский.

Он добавил, что технология Aeroscope фактически отключена для украинских операторов, в отличие от россиян, поэтому делать то же самое в ответ наша армия не может.

«Это может быть технической проблемой. Но это маловероятно, так как есть также сообщения о том, что: 1. DJI ограничит или полностью прекратит поставки своих дронов в Украину 2. В ближайшее время может ввести бесполетную зону в Украине», – пишет программист.

В комментариях под постом Шиманского главный представитель DJI в США Адам Лисберг заявил, что эта информация ложь, а проблемы с дронами связаны с техническими неполадками.

«Я главный представитель DJI в США, и позвольте мне очень четко заявить: эти сообщения ложны. Нам известно о проблемах с некоторыми устройствами AeroScope в Украине; они могут быть связаны с длительной потерей питания/интернета. Но там нет преднамеренных действий по понижению AeroScope», – написал он.

Несмотря на опровержение, другие пользователи в комментариях заявляют, что будут бойкотировать технику китайского бренда.

Что делает технология Aeroscope

DJI Aeroscope – это проприетарное оборудование, позволяющее отслеживать движение любого дрона DJI в радиусе 10 километров. Вместе с дополнительными антеннами производства DJI диапазон может быть увеличен до 50 километров.

Кроме того, технология Aeroscope позволяет увидеть точное положение оператора дрона, а также его личные данные, которые он использовал при регистрации в DJI. // «Сегодня»