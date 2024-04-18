Україна може отримати шість додаткових систем ППО Patriot

Німеччина сподівається знайти ще шість Patriot у контексті НАТО

Україна може отримати від НАТО ще шість систем протиповітряної оборони Patriot. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, йдеться на сайті Європейської комісії.

Канцлер Німеччини розповів, що партнери по НАТО можуть поставити Україні шість систем Patriot, крім вже переданої Німеччиною.

«Ми вже надали дві системи, тепер ми поставили й третю, і ми є країною, яка робить найбільш істотний внесок у цю справу. Остання, третя система, про яку ми оголосили і яка буде передана Україні та буде там використовуватися, – це також наш заклик до інших країн прийняти аналогічні рішення», – сказав Шольц.

За словами Шольца, Альянс дав зрозуміти, що системи, наявні в країнах НАТО, можуть бути передані Україні, аби краще захистити себе від численних російських атак.

«І я хотів би повторити цей заклик і поглибити його ще раз. Ми чули про сім додаткових систем. Одна з них – наша. Ми таки сподіваємося знайти ще шість у контексті НАТО, і я знову використав цю можливість на багатьох переговорах, щоб донести цю думку», – наголосив він. // Главком