Україна організовує табори для російських військовополонених

Кабінет міністрів України затвердив порядок тримання військовополонених. Зокрема Мін’юсту доручено визначити та перепрофілювати установи виконання покарань під табори для тримання військовополонених.

Про це УНН повідомляє з посиланням на урядову постанову від 5 квітня 2022 року № 413.

Повідомляється, що з метою встановлення порядку здійснення заходів щодо тримання військовополонених згідно з нормами міжнародного права та відповідно до статті 9 Закону України “Про оборону України” Кабмін постановляє:

Затвердити Порядок тримання військовополонених, що додається.

Установити, що фінансування заходів щодо тримання військовополонених у таборах та дільницях для тримання військовополонених у 2022 році здійснюється за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету.

Окрім того, уряд доручив Міністерству юстиції:

визначити та перепрофілювати установи виконання покарань Державної кримінально-виконавчої служби під табори для тримання військовополонених;

утворити дільниці для тримання військовополонених в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби;

організувати розміщення, тримання, охорону та медичне забезпечення військовополонених у таборах та дільницях для тримання військовополонених;

забезпечити негайне інформування органів Служби безпеки, прокуратури та Національної поліції про прийняття військовополонених до таборів та дільниць для тримання військовополонених;

подати до 15 квітня 2022 р. Кабінету Міністрів України пропозиції щодо обсягу видатків з резервного фонду державного бюджету, необхідних для здійснення заходів щодо тримання військовополонених у таборах та дільницях для тримання військовополонених.

Міністерству закордонних справ доручено організувати зовнішні зв’язки з іноземними державами та міжнародними організаціями стосовно тримання та повернення військовополонених.

Міністерству інфраструктури забезпечити координацію заходів з перевезення військовополонених, а також надання їм послуг поштового зв’язку.

Міністерству оборони разом з Міністерством інфраструктури за попереднім погодженням з Міністерством юстиції організувати супроводження військовополонених до таборів та дільниць для тримання військовополонених.

Міністерству внутрішніх справ організувати фотографування, дактилоскопічний облік та облік генетичних ознак військовополонених протягом семи календарних днів з дня отримання інформації про їх прибуття до таборів та дільниць для тримання військовополонених.

Військовим адміністраціям уряд доручив сприяти наданню медичної допомоги військовополоненим відповідно до вимог Порядку, затвердженого цією постановою.

Центральним органам виконавчої влади доручено у місячний строк привести власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

Доповнення

У березні Президент України Зеленський повідомляв, що у полон українських військових вже тоді потрапило близько 500-600 російських окупантів за час війни, яку розпочала рф.