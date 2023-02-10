Україна повернула тіла 61 полеглого захисника

До України повернуто тіла ще 61 загиблого захисника.

Про це повідомляє Мінреінтеграції, передає УНН.

«Сьогодні за сприяння Мінреінтеграції й Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з силовими структурами вдалося повернути рідним тіла 61 захисника України», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що передача тіл відбулася відповідно до норм Женевської конвенції та з дотриманням міжнародного гуманітарного права.

Зазначається, що загалом від початку роботи Офісу Уповноваженого вдалося повернути рідним тіла 888 оборонців, які віддали свої життя за майбутнє України.