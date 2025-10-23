Україна повернула тіла ще 1000 полеглих воїнів

Сьогодні відбулися репатріаційні заходи, в результаті яких в Україну повернуто 1000 тіл, які, за твердженням російської сторони, належать українським військовослужбовцям.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Найближчим часом слідчі правоохоронних органів спільно з експертними установами Міністерства внутрішніх справ (МВС) здійснять усі необхідні експертизи та проведуть ідентифікацію репатрійованих тіл.

Репатріаційні заходи вдалося провести за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБ України, Збройних Сил України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України.

Координаційний штаб висловив вдячність за сприяння Міжнародному Комітету Червоного Хреста, а також особовому складу Центрального управління Цивільно-військового співробітництва (ЦВС) Генерального штабу ЗСУ та Об’єднаного центру забезпечення заходів ЦВС, які здійснювали перевезення тіл.