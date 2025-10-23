Україна повернула тіла ще 1000 полеглих воїнів

Published

Сьогодні відбулися репатріаційні заходи, в результаті яких в Україну повернуто 1000 тіл, які, за твердженням російської сторони, належать українським військовослужбовцям.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Like

 

Tags:

You may also like...