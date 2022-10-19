Затримано мешканця Бучі, який допомагав рашистам під час окупації, а потім «замаскувався», вступивши в добробат

Цей зрадник брав участь у каральних рейдах рашистів і допомагав виявляти та фізично знищувати учасників руху спротиву.

Він з власної ініціативи запропонував свою допомогу рф, після чого йому видали зброю, військову форму російського зразка та «інструкції» щодо подальших дій проти українських захисників.

Встановлено, що, перебуваючи на ворожому БТРі спільно з рашистами, він увірвався до будинку свого знайомого, де проводив незаконний обшук і намагався виявити бійців ТрО.

У разі захоплення Київщини він планував увійти до складу окупаційної адміністрації.

Колаборант залишився у звільненому місті, і намагаючись приховати свої злочини, вступив до лав добробуту.

У подальшому він планував відновити свої зв’язки з окупантами для передачі їм розвідданих.

Проте СБУ своєчасно викрила зрадника. Йому повідомлено про підозру в колабораційній діяльності.

Служба безпеки України