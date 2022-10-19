Затримано мешканця Бучі, який допомагав рашистам під час окупації, а потім «замаскувався», вступивши в добробат
Цей зрадник брав участь у каральних рейдах рашистів і допомагав виявляти та фізично знищувати учасників руху спротиву.
Він з власної ініціативи запропонував свою допомогу рф, після чого йому видали зброю, військову форму російського зразка та «інструкції» щодо подальших дій проти українських захисників.
Встановлено, що, перебуваючи на ворожому БТРі спільно з рашистами, він увірвався до будинку свого знайомого, де проводив незаконний обшук і намагався виявити бійців ТрО.
У разі захоплення Київщини він планував увійти до складу окупаційної адміністрації.
Колаборант залишився у звільненому місті, і намагаючись приховати свої злочини, вступив до лав добробуту.
У подальшому він планував відновити свої зв’язки з окупантами для передачі їм розвідданих.
Проте СБУ своєчасно викрила зрадника. Йому повідомлено про підозру в колабораційній діяльності.