Україна повернула з полону 45 захисників Азовсталі. У ворога ще перебувають кілька сотень жінок-військових
Серед звільнених – 35 рядових і сержантів, 10 офіцерів.
Україна зуміла повернути з російського полону 45 військових, які захищали Маріуполь.
Про це у Телеграм повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, пише LB.ua.
“Це 42 захисники та троє захисниць «Азовсталі». Всі вони – нацгвардійці з підрозділу, створеному 9 років тому на азовських берегах. 35 рядових і сержантів, 10 офіцерів. Серед них є воїни, які одружилися під час оборони Маріуполя, на «Азовсталі», – написав Єрмак.
За його словами, серед звільнених з полону росіян є наш воїн, який до широкомасштабного вторгнення був у полоні протягом 2,5 років, куди потрапив під час Широкинської операції. Згодом він був звільнений з полону і одразу повернувся в підрозділ. Повторно потрапив у полон на «Азовсталі» і сьогодні повертається додому.
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Про це повідомили під час брифінгу в суботу представники Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Богдан Охріменко і Вікторія Цимбалюк, передає Укрінформ.
“У ворожих казематах перебуває декілька сотень українських жінок-військових.
Координаційний штаб і всі органи державної влади працюють для того, щоб якнайшвидше домогтися їхнього повернення”, – сказав Охріменко.
У свою чергу, Цимбалюк додала, що Україна, зі свого боку, дотримується норм Женевської конвенції, які передбачають не утримання в полоні жінок-військових, і також вимагає цього від рф.
“Україна дотримується Женевської конвенції. російські військові жінки, які потрапили у полон, були репатрійовані. Цього ми вимагаємо і від російської сторони: повернути жінок-полонених без умов і обмінів”, – зазначила вона.
За словами Цимбалюк, на відміну від жінок-військових, точна кількість українських жінок-цивільних, які перебувають у рф, невідома. Водночас органи влади працюють над тим, щоб з’ясувати це і домогтися повернення їх додому. Проміжним результатом у Координаційному штабі вважають повернення понад 300 українських дітей.