Україна повернула з полону 45 захисників Азовсталі. У ворога ще перебувають кілька сотень жінок-військових

Серед звільнених – 35 рядових і сержантів, 10 офіцерів.

Україна зуміла повернути з російського полону 45 військових, які захищали Маріуполь.

Про це у Телеграм повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, пише LB.ua.

“Це 42 захисники та троє захисниць «Азовсталі». Всі вони – нацгвардійці з підрозділу, створеному 9 років тому на азовських берегах. 35 рядових і сержантів, 10 офіцерів. Серед них є воїни, які одружилися під час оборони Маріуполя, на «Азовсталі», – написав Єрмак.

За його словами, серед звільнених з полону росіян є наш воїн, який до широкомасштабного вторгнення був у полоні протягом 2,5 років, куди потрапив під час Широкинської операції. Згодом він був звільнений з полону і одразу повернувся в підрозділ. Повторно потрапив у полон на «Азовсталі» і сьогодні повертається додому.

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У російському полоні перебуває декілька сотень жінок-військових. Україна вимагає їх повернення без жодних обмінів, як передбачено Женевською конвенцією.