Україна повернула з російського полону ще 100 військових

Україна повернула з російського полону 100 військовослужбовців. Серед яких захисники Маріуполя, “Азовсталі” та Гостомеля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення глави Офісу президента Андрія Єрмака в Telegram.

“Нам вдалося провести черговий великий обмін полоненими. Повертаємо додому 100 наших людей – це військові, моряки, прикордонники, нацгвардійці. Серед них є захисники Маріуполя, “Азовсталі”, Гостомеля”, – повідомив він. Єрмак додав, що деякі військові дістали серйозні поранення і мають захворювання. “Зробимо все необхідне, щоб кожен із них отримав усю необхідну допомогу”, – наголосив він. Глава Офісу президента додав, що Україна поверне всіх українських полонених додому. “Особливо радий повідомити чудову новину про обмін родичам звільнених із полону людей. Вони довго чекали своїх чоловіків, жінок, батьків вдома. Очікування – це завжди дуже складний і нервовий процес. Наші – вдома. І ми повернемо всіх. Тому що люди – головна цінність України”, – наголосив Єрмак.

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими повідомили, що з російського полону повернулися 80 захисників і 20 захисниць.

“Серед них дев’ять – офіцери, решта – представники рядового та сержантського складу. Цього разу вдалося звільнити 24 нацгвардійців, 22 прикордонників, 22 представників Військово-морських сил, 21 військовослужбовця ЗСУ та 11 тероборонців”, – ідеться в повідомленні штабу в Telegram.

При цьому зазначається, що звільнені військові брали участь у боях на Херсонському, Харківському, Донецькому, Київському, Запорізькому та Сумському напрямках. Серед наших героїв – захисники Маріуполя, Бахмута та Гостомеля, а також оборонці Чонгара, острова Зміїний, ЗАЕС та ЧАЕС.

“Майже половина зі звільнених полонених мають важкі поранення, хвороби або зазнавали тортур. Наймолодшому зі звільнених Захисників 19 років”, – заявили в штабі.