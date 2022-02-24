Україна розірвала всі дипломатичні відносини з путінською Росією

Україна розірвала дипломатичні відносини з Росією. Про це на брифінгу оголосив президент Володимир Зеленський.

Рішення ухвалено через наступ Росії на Україну.

«Україна захищається і не віддасть своєї свободи, щоб там не думали в Москві. Для українців незалежність, право жити на своїй землі – найвища цінність», – зазначив він.

Президент додав, що Росія підло, самовбивчо напала на Україну, так само як це зробила нацистська Німеччина в Другу світову.

«Відсьогодні наші держави по різні боки світової історії. Російська держава стоїть на боці зла. Але багато що залежить від російського народу. Громадяни Росії сьогодні самі будуть обирати, на якому шляху кожен з них особисто. Усім, хто в Росії ще не втратив совість, час вийти і заявити протести проти цієї війни, проти війни з Україною», – підкреслив він.

Президент запропонував українцям, у яких є родичі в Росії, інформувати їх про реальний перебіг війни, щоб вони знали правду.