ЗСУ звільнили Сторожове на Донеччині

Росіяни намагались чинити супротив, але захисники звільнили село хата за хатою.

Сили оборони звільнили Сторожове. Над населеним пунктом знову майорить український прапор.

Завдячувати цьому потрібно 35-ій окремій бригаді морської піхоти ім. контр-адмірала Михайла Остроградського. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у Telegram та Об’єднаний пресцентр Сил оборони таврійського напрямку в Facebook.

“Державний прапор знову майорить над Сторожовим, і так буде з кожним населеним пунктом, поки ми не звільнимо всю українську землю. Дякуємо, 35 окрема бригада морської піхоти ім.контр-адмірала Михайла Остроградського”, – зазначила Маляр.

Морський піхотинець Doc, який брав участь у звільненні населеного пункту, розповів, що операція почалася близько 5 ранку.

“Ми висадилися з броньованих машин і почали штурм. Спочатку ворог показав супротив, питався подавити нас своєю артилерією. Нам вдалося переломити ініціативу, взяти ініціативу в свої руки, і хата за хатою звільняти село”, – розповів він.

Захисники знищили близько 50 окупантів, взяли в полон чотирьох.

Українські військові додали, що росіяни, тікаючи, кинули свій БК.

Сторожове розташоване у Волноваському районі Донецької області. Учора в Міноборони підтвердили звільнення Благодатного та Макарівки. Бійці 7-го окремого батальйону удар заявили також про звільнення Нескучного Донецької області. // LB.ua