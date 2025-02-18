Україна загалом повернула 7017 тіл полеглих воїнів

З початку повномасштабного вторгнення Україна провела 75 репатріацій і повернула додому 7 017 тіл полеглих захисників.

Про це повідомила пресслужба Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими у коментарі “Українській правді”:

“Станом на грудень 2024 року ми провели 73 репатріації і повернули 5 503 тіла загиблих. Цього року було ще дві репатріації – у січні і у лютому. В обох випадках повернули по 757 тіл. Таким чином можемо сказати, що на сьогодні Україна повернула 7 017 тіл своїх полеглих воїнів”.

У Координатному штабі додали, що також повернули додому 4 131 полоненого. Ця цифра включає військових і цивільних.

Зокрема, у січні повернули 25 важкопоранених.