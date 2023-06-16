Україна знайшла 11 полонених українців, яких Росія передала Угорщині

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Українська влада встановила місцезнаходження 11 українських захисників, яких після взяття в полон росіянами утримують на території Угорщини.

Про це повідомив український уповноважений із питань осіб, зниклих безвісти, Олег Котенко.

Україна знайшла 11 полонених українців, яких Росія передала Угорщині, і знає їхні імена

Котенко повідомив, що завдяки злагодженій роботі команди уповноваженого було встановлено, що на території Угорщини на даний час перебуває 11 захисників України, яких країна-агресор утримувала як військовополонених: “Наразі встановлено прізвища наших героїв, маршрут їх переміщення до Угорщини, повідомлено їхніх родичів та відповідні правоохоронні органи. Слід зазначити, що до цього часу про 7 з 11 наших громадян, місце утримання яких було встановлено, взагалі не було жодних відомостей”.

До повернення захисників на територію України вони продовжують залишатися в Єдиному реєстрі осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Котенко наголосив, що збір та аналіз інформації про зниклих безвісти під час воєнних дій є одним із пріоритетних напрямків його діяльності як уповноваженого. // УП

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