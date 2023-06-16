Україна знайшла 11 полонених українців, яких Росія передала Угорщині

Українська влада встановила місцезнаходження 11 українських захисників, яких після взяття в полон росіянами утримують на території Угорщини.

Про це повідомив український уповноважений із питань осіб, зниклих безвісти, Олег Котенко.

Котенко повідомив, що завдяки злагодженій роботі команди уповноваженого було встановлено, що на території Угорщини на даний час перебуває 11 захисників України, яких країна-агресор утримувала як військовополонених: “Наразі встановлено прізвища наших героїв, маршрут їх переміщення до Угорщини, повідомлено їхніх родичів та відповідні правоохоронні органи. Слід зазначити, що до цього часу про 7 з 11 наших громадян, місце утримання яких було встановлено, взагалі не було жодних відомостей”.

До повернення захисників на територію України вони продовжують залишатися в Єдиному реєстрі осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Котенко наголосив, що збір та аналіз інформації про зниклих безвісти під час воєнних дій є одним із пріоритетних напрямків його діяльності як уповноваженого. // УП