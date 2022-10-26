Україна звільнила з російського полону 10 військових

Україна повернула з російського полону 10 військових і тіло американського добровольця Джошуа Алана Джонса.

Про це в Telegram повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, інформує УНН.

“Наші вдома. Провели черговий обмін полоненими. Вдалося повернути додому 10 українських військовослужбовців”, – написав Єрмак.

Серед звільнених один офіцер, дев’ять рядових і сержантів.

Також передали тіло американського добровольця, ветерана армії США Джошуа Алана Джонса, який воював за Україну.