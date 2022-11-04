У керівництві російського банку визнали майстерність атаки українських фахівців.

Українська “IT-армія” атакувала російський “Газпромбанк”.

Як повідомляє IT ARMY of Ukraine в Telegram, IT-армія України атакувала “Газпромбанк” настільки якісно, що майстерність українських фахівців визнав перший віце-президент “Газпромбанку” Олександр Єгоркін.

“IT-армія України атакувала “Газпромбанк” – головний банк кривавого режиму. Зробила це настільки добре, що нашу майстерність визнав топ-менеджмент банку в особі Олександра Єгоркіна — першого віце-президента “Газпромбанку”, – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що на саміті з кібербезпеки Росії Bis SUMMIT Єгоркін поставив в приклад грамотної атаки дії українських фахівців і попросив захисту у своєї держави.

Війна в Україні та російській “Газпромбанк”:

19 серпня 2022 року журналістка “Схем” Наталія Седлецька заявила про те, що російський “Газпромбанк” співпрацює з командуванням російської армії та нараховує окупантами зарплату, в тому числі й катам з Бучі.

У розпорядженні журналістів опинилася загублена окупантами флешка, на якій було багато банківської інформації.

Станом на зараз російських “Газпромбанк” залишається єдиним великим російським банком, який уникнув масштабних західних санкцій. Саме на рахунки цього банку надходить сплата за російський газ і нафту. Як свідчать докази з флешки, цей же банк виплачує зарплату і “бойові доплати” російським солдатам, причетним до звірств у Бучі.

Війна та українська “IT-армія”:

“IT-армія” України – спільнота IT-фахівців, створена наприкінці лютого 2022 року для нейтралізації ворога в інформаційному та кіберпросторі. До складу “ІТ-армії” входять понад 200 тис.волонтерів. Вона об’єднала як українських, так і іноземних професіоналів.

3 листопада українська “ІТ-армія” отримала доступ до мереж центрального банку Російської Федерації. // УНІАН