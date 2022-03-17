Українська ППО знищила над Дніпропетровщиною ще два ворожих літаки

Повітряні сили ЗСУ засобами ППО знищили вночі ще два літаки російських окупантів — на Дніпропетровщині

Про це повідомляє Повітряне Командування «Схід», пише УНН.

«Починаємо ранок з добрих новин. Вночі над Дніпропетровщиною засобами ППО Повітряних Сил знищено два ворожих літаки», — вказали у командуванні.

За попередню добу, 16 березня, завдяки майстерності зенітних ракетних військ Повітряних Сил та протиповітряної оборони Сухопутних військ Збройних Сил України знищено десять повітряних цілей противника: два винищувачі-бомбардувальники Су-34, три винищувачі Су-34СМ, три вертольоти та БПЛА оперативно-тактичного рівня. Інформація щодо типу ще одного збитого літака та загибелі льотчиків уточнюється.