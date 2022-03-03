Українські бійці під Києвом відтісняють ворога в бік Росії — прес-офіцер Нацгвардії

Поблизу Києва триває бій в районі Іванкова, Бородянки та Козаровичей.

Про це у коментарі УНІАН розповів прес-офіцер бригади швидкого реагування Нацгвардії Харитон Старський.

«За попередньою інформацією, ПВО вночі збили 2 ракети російських військ над Києвом. Скоріше за все, намагались обстріляти район Міноборони», — розповів Старський.

В столиці зранку спокійно, проте на околицях міста відбуваються бойові дії. Станом на 9:00 бої тривають в районі населених пунктів Бородянка, Козаровичі та Іванкова.

За його словами, вчора росіяни намагались захопити Іванків, але наразі в населеному пункті вже можна спостерігати згорілу техніку противника.

«Зараз в районі Іванкова українські війська відтісняють ворога в сторону Росії. Вже не можна сказати, що він окупований, за нього зараз ідуть бої», — додав прес-офіцер.