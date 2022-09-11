У Покровську на Донеччині внаслідок нічних російських обстрілів загинуло шестеро людей

Російські війська в ніч на 11 вересня обстріляли Покровську громаду у Донецькій області. Внаслідок обстрілів загинули шестеро осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Покровська Руслана Требушкіна в Telegram.

За його словами, окупанти завдали ракетних ударів. Внаслідок цього біли зруйновані приватні будинки та пошкоджена інфраструктура.

Спочатку було відомо про п’ятьох загиблих. Пізніше міський голова повідомив про ще одну жертву, яка померла в лікарні від отриманих травм.