Українські хакери заявили про злам найбільшого мобільного оператора Ірану

Українські хакери зламали найбільшого мобільного оператора Ірану – IranCell.

Про це повідомив засновник групи Hackyourmom Микита Книш у Facebook, передає УНН.

Книш підтвердив, що хакери з групи HackYourMom “злили” дані IranCell, додавши, що ця інформація збирається “в тому числі для знищення військових цілей в Ірані” через постачання зброї країною росії для війни проти України.

“Якщо чесно, то злили не тільки найбільшого сотового оператора, а майже весь технологічний сектор. Як і в рф. Бо #кіберджихад він такий, але з Іраном гучних анонсів як з Яндексом не буде. Не ми це почали, не треба було давати зброю для знищення Українців. Іранські військові об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури – легітимна ціль для українських хакерів через поставки зброї що знищує українців”, – написав він.