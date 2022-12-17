Українські сили оборони не ведуть вогонь по житловим кварталам та об’єктам цивільної інфраструктури — представник ГУР про обстріли Донецька

Армія рф, програючи на полі бою, використовує брудні інструменти: терористичні атаки по об’єктах інфраструктури, провокації та операції під умовно українським прапором проти мирного населення тимчасово окупованих територій.

Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов, коментуючи обстріли тимчасово окупованого міста Донецьк:

«Є інформація про те, що підрозділи російської армії отримали вказівки збирати уламки боєприпасів іноземного, тобто не радянського, західного зразка. Йдеться про 155-й калібр, про всі боєприпаси, які можуть показувати «причетність» України до обстрілів Донецька. Ці залишки боєприпасів звозяться сьогодні цілеспрямовано до Донецька. І далі ми бачимо постановочні фільми та сюжети», — коментує гість ефіру.

Мета подібних провокацій — підірвати довіру до України в першу чергу з боку міжнародних партнерів для припинення міжнародної допомоги, економічної та оборонної, «яка зупиняє просування російських військ і змушує їх відступати».

Головне управління розвідки Міністерства оборони України