Українські військові збили три ракети, випущені з акваторії Чорного моря

Близько 20:00 окупанти завдали удару крилатими ракетами морського базування.

Підрозділами Протиповітряної оборони було збито три російські ракети, які були випущені з акваторії Чорного моря.

Про це повідомляється на сторінці командування Повітряних Сил Збройних сил України у соціальній мережі Facebook.

«Підрозділами протиповітряної оборони Повітряного командування »Захід» збито три ракети ворога», — сказано в повідомленні.

Згідно з повідомленням, сьогодні, 5 липня, близько 20:00, російські окупанти завдали удару крилатими ракетами морського базування з акваторії Чорного моря.

Раніше військовий експерт Владислав Селезньов повідомив, що 5 липня на територію військового аеродрому у тимчасово окупованому Криму прибула чергова партія ракет.

Вранці Російська Федерація вдарила по Дніпру та Дніпропетровській області сімома ракетами. Шість ворожих ракет вдалося збити, а ще одна влучила у приватний сектор.

Також повідомлялося, що українські військові сьогодні збили три ракети, якими ворог намагався атакувати порти «Очаків» та «Чорноморськ».

Ввечері міський голова Хмельницького Олександр Симчишин повідомив про «прильоти» на територію району під час оголошеної повітряної тривоги. // УНІАН