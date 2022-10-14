СБУ затримала «на гарячому» російського агента, який розвідував позиції ЗСУ на Харківщині
Співробітники Служби безпеки викрили ще одного агента рф на Харківщині. Поплічника ворога вдавалося затримати «на гарячому» під час збору інформації про позиції та пересування української техніки та військових.
У ході обшуку у нього вилучили мобільний телефон, сім-карти та ноутбук із доказами протиправної діяльності.
За даними слідства, в інтересах російських спецслужб діяв 18-річний мешканець Краснограду Харківської області. Він погодився на співпрацю з ворогом за грошову винагороду.
Наразі слідчі СБУ повідомили йому про підозру, а суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Поплічнику ворога загрожує до 12 років позбавлення волі.Tweet