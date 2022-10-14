СБУ затримала «на гарячому» російського агента, який розвідував позиції ЗСУ на Харківщині

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Співробітники Служби безпеки викрили ще одного агента рф на Харківщині. Поплічника ворога вдавалося затримати «на гарячому» під час збору інформації про позиції та пересування української техніки та військових.

У ході обшуку у нього вилучили мобільний телефон, сім-карти та ноутбук із доказами протиправної діяльності.

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За даними слідства, в інтересах російських спецслужб діяв 18-річний мешканець Краснограду Харківської області. Він погодився на співпрацю з ворогом за грошову винагороду.

Наразі слідчі СБУ повідомили йому про підозру, а суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Поплічнику ворога загрожує до 12 років позбавлення волі.

Служба безпеки України

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