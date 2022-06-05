Українські військові знищили на Донбасі генерал-майора збройних сил рф Романа Кутузова

Про це повідомляють проєкт InformNapalm, речник Одеської ОВА Сергій Братчук, а також низка російських та сепаратистських ЗМІ, зазначає hromadske.

Як вказується у жалобних постах росіян, Кутузова ліквідували неподалік траси Артемівськ — Лисичанськ, у селищі Миколаївка Попаснянського району Луганської області. Обставини смерті генерала не розкривають.

Увечері 5 червня Генштаб ЗСУ повідомляв, що окупанти безрезультатно пішли на штурм в районах Білогорівки та Миколаївки, проте зазнали значних втрат у живій силі та техніці.

Яким підрозділом керував Кутузов, наразі не повідомляється. У 2019 році його позначали на сайті міноборони рф як тимчасового виконувача обов’язків командувача 29-ї загальновійськової армії, а у 2017-му році — 5-ї загальновійськової армії. У 2019-2020 році Роман Кутузов був командувачем об’єднання Східного військового округу.