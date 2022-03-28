Український банк пропонує окупантам по 100 тисяч рублів за здачу в полон

Виплату гарантують готівкою.

В українському державному банку «Укргазбанк» заявили про готовність виплатити по 100 тисяч рублів готівкою російським військовим, які здаватимуться в полон Збройних сил України разом з технікою та зброєю.

Про це йдеться в заяві банку на офіційній сторінці у Facebook.

«Усі ми знаємо, що російському війську бракує мотивації, тому ми вирішили трохи підштовхнути їх до ухвалення правильного рішення і готові заплатити більше грошей, ніж пропонують їм вдома. Готові запропонувати кожному російському загарбнику, який пристане на нашу пропозицію та наважиться здатися в полон зі зброєю та технікою, по 100 тисяч рублів готівкою», — йдеться в повідомленні.

«Ми розуміємо, що «гості» ці із далекого минулого, де не працюють платіжні системи Visa та Mastercard, тому виплати гарантуємо лише готівкою. Ці гроші для нас не мають жодної цінності, ну не спалювати ж їх, до того ж це не екологічно», — підкреслили в установі.

У банку закликали колег по банківському сектору також приєднатися до цієї ініціативи.

«Маємо надію, що наші колеги по банківському сектору також підтримають таку ініціативу. Це може бути ще одним внеском у скарбничку нашої спільної перемоги над ворогом», — йдеться в повідомленні.

24 березня Україна та Росія провели перший обмін полоненими з початку повномасштабного вторгнення РФ. // УНІАН