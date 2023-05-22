Укренерго відновила живлення Запорізької АЕС

Кілька годин станція працювала від дизель-генераторів.

Укренерго відновило лінію електропередачі, яка живить Запорізьку АЕС. Станція переходить на живлення від української енергосистеми.

Про це повідомляє у Telegram Укренерго.

“Всупереч ранковій атаці ворога енергосистема України працює стабільно, виробленої електроенергії вистачає для покриття потреб споживачів. Дякуємо силам ППО за збиті 4 крилаті ракети та 20 БпЛА”, – йдеться у повідомленні.

Однак енергетична інфраструктура таки зазнала пошкоджень. В Дніпровському регіоні були пошкоджені високовольтні лінії 330-750 кВ, що призвело до відключення однієї з потужних електростанцій у регіоні, а також низки підстанцій “Укренерго” та операторів систем розподілу (обленерго).

Внаслідок цього були знеструмлені споживачі у Запоріжжі. Енергетики вже відновили енергопостачання споживачів за резервними схемами. Видача потужності електростанції поступово відновлюється.

“Внаслідок пошкодження високовольтної лінії Запорізька атомна електростанція втратила живлення від енергосистеми і працювала від дизель-генераторів. Це вже всьоме з моменту тимчасової окупації Запорізької АЕС росіяни створюють ядерну та радіаційну небезпеку у зоні АЕС. “Укренерго” доклало максимум зусиль і відновило живлення атомної станції від української енергосистеми”, – наголосили в компанії.

Також внаслідок атаки росіян пошкоджені мережі обленерго на Дніпропетровщині, живлення відновлюється. Попри це у нічні години при зниженому споживанні триває експорт електроенергії у Молдову та Польщу. Імпорт в Україну сьогодні відсутній.

Нагадаємо, сьогодні вранці російські окупанти вкотре обстріляли Запорізьку АЕС. Внаслідок атаки о 5:26 відключилася остання високовольтна лінія електропередачі Дніпровська 750кВ, від якої живила власні потреби тимчасово окупована електростанція. // LB.ua