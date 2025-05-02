Унаслідок російського удару по Запоріжжю поранені 29 людей. Атаковано завод Укрзалізниці

А по області ворог бив з артилерії, РСЗВ, авіації.

Унаслідок вчорашнього удару по Запоріжжю поранення дістали 29 людей. Загалом росіяни провели 589 ударів по 16 населених пунктах протягом доби, повідомили в ОВА.

В Укрзалізниці повідомили, що під атаку потрапив локомотиворемонтний завод. Персонал перебував в укритті, тож серед них поранених немає.

“Суто цивільне підприємство, що спеціалізується на ремонті пасажирських електровозів. Лише зранку ДСНС загасила пожежу, зараз працюють вибухотехніки”, – розповіли в УЗ.

В ОВА додали, що ударів зазнали й інші населені пункти.

17 авіаударів ворог завдав по Залізничному, Новоандріївці, Святопетрівці, Зеленому та Цвітковому. 349 БпЛА різної модифікації атакували Запоріжжя, Біленьке, Камʼянське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку.

Оріхів, Гуляйполе, Новоданилівку та Чарівне зазнали дев’яти обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

214 разів ворог стріляв із артилерії по території Камʼянського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Новодарівки та Павлівки.

“Надійшло 142 повідомлення про пошкодження квартир, приватних будинків, автомобілів, гаражів”, – йдеться у повідомленні.

У ДСНС уточнили, що інформація про загибель чоловіка не підтвердилася.

“Попередня інформація про загибель однієї особи спростувалася: чоловік прийшов до тями. Кількість постраждалих уточнюється”, – йдеться у повідомленні.

Загалом з-під завалів врятували трьох людей. // LB.ua