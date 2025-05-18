Унаслідок російської дронової атаки на Київщині загинула жінка, серед поранених дитина
У ніч на 18 травня РФ атакувала Київську обалсть ударними безпілотниками. В Обухівському районі загинула 28-річна жінка.
Про це повідомляє очільник Київської ОВА Микола Калашник.
“Унаслідок ворожої атаки в Обухівському районі від отриманих травм загинула 28-річна жінка”, — ідеться у повідомленні.
Також поранень зазнали 59-річний чоловік, 61-річна жінка і дитина 4 років. Їх госпіталізували. Стан постраждалих середньої тяжкості.
Також відомо про часткове руйнування приватного будинку. У багатоповерховому житловому будинку поруч пошкоджені вікна.
У Фастівському районі виникла пожежа на території комбікормового заводу.
“Більш детальна інформація згодом”, — написав Калашник. // LB.ua
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