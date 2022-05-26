Утримував людей у підвалі та імітував їх страту – військовослужбовцю ЗС РФ повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури військовослужбовцю зведеного підрозділу управління Росгвардії у Кемеровській області збройних сил Російської Федерації заочно повідомлено про підозру у жорстокому поводженні з цивільним населенням на окупованій території за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).
За даними слідства, у березні 2022 року під час окупації смт Гостомель підозрюваний разом з іншими невстановленими військовослужбовцями ЗС РФ проводили незаконні обшуки будівель у населеному пункті. Окупанти вибивали двері, розбивали вікна та шукали військовослужбовців Збройних Cил України і співробітників правоохоронних органів.
Під час обшуків в одному з будинків вони погрожували мирним мешканцям зброєю та змусили їх повністю роздягнутися. У подальшому людей утримували у підвалі, били прикладами зброї по ребрах і ногах, погрожували зброєю та імітували страту. Потерпілим не давали їжу та питну воду.
Також російські військові проводячи так звані фільтраційні заходи, перевіряли документи та відбирали у цивільних осіб мобільні телефони.
Якщо ви впізнаєте цього російського військовослужбовця і маєте свідчення про його причетність до інших злочинів — надсилайте докази на наш єдиний хаб https://warcrimes.gov.ua/
або звертайтеся до Київської обласної прокуратури: 097-053-04-65, 097-838-31-87, 050-107-66-75.