Утримував людей у підвалі та імітував їх страту – військовослужбовцю ЗС РФ повідомлено про підозру

За даними слідства, у березні 2022 року під час окупації смт Гостомель підозрюваний разом з іншими невстановленими військовослужбовцями ЗС РФ проводили незаконні обшуки будівель у населеному пункті. Окупанти вибивали двері, розбивали вікна та шукали військовослужбовців Збройних Cил України і співробітників правоохоронних органів.

Під час обшуків в одному з будинків вони погрожували мирним мешканцям зброєю та змусили їх повністю роздягнутися. У подальшому людей утримували у підвалі, били прикладами зброї по ребрах і ногах, погрожували зброєю та імітували страту. Потерпілим не давали їжу та питну воду.

Також російські військові проводячи так звані фільтраційні заходи, перевіряли документи та відбирали у цивільних осіб мобільні телефони.