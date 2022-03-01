«Це не фейк, це мій син»: у Росії мати взятого у полон в Україні бурята вийшла на пікет (фото)

Її сина обстріляли та затримали, коли він віз російські ракети.

У Росії мешканка Улан-Уде в Бурятії впізнала на відео у мережі свого полоненого в Україні сина-контрактника та вийшла на одиночний пікет з плакатом «Ні війні».

Фото і посилання на публікацію про жінку у себе в Twitter розмістила громадський діяч, прес-секретарка російського опозиціонера Олексія Навального Кіра Ярмиш.

Як пише baikal-journal.ru, син пікетниці, 25-річний бурят Сергій Очиров 28 лютого на вантажівці віз російські ракети, потрапив під обстріл ЗСУ, і його взяли в полон.

«Я мати Сергія Очірова, якого вчора показували. Я не хочу, щоб була війна… Я хочу, щоб люди зрозуміли, що насправді це не фейк… Ось, Я його мама. Ось він мені подзвонив, ось я побачила це відео. Мені вчора всі почали писати: «А ви доведіть, що це не фейк». Та я нічого не хочу доводити. Я просто вам кажу-це мій син», — зазначила жінка.

Раніше повідомлялося, що у мережі з’явилося відео із затриманим українськими військовослужбовцями бурятом. // УНІАН