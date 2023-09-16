В Харкові лунають вибухи, росіяни завдали щонайменше 4 удари

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Російські окупанти завдають ударів по Харкову. Цивільних закликали перебувати в укриттях.

Про це заявив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

В Харкові лунають вибухи, ОВА заявила про обстріли

Віталій Носач, РБК-Україна

“Окупанти завдають ударів по Харкову. Перебувайте в укриттях!”, – написав голова ОВА.

Інформацію про вибухи також підтвердив міський голова Ігор Терехов.

Варто додати, що в Харківській області, а також низці інших, серед яких: Київська, Полтавська, Черкаська, Миколаївська, Запорізька й Дніпропетровська – було оголошено про повітряну тривогу.

Як відзначили в Повітряних силах, в вищезгаданих областях існує загроза застосування балістичного озброєння.

Щонайменше 4 удари

“Окупанти завдали щонайменше 4 удари по місту Харків. Екстрені служби виїхали на місця влучань”, – пише Синєгубов.

В Харкові лунають вибухи, ОВА заявила про обстріли

Фото: карта повітряних тривог станом на 11:16

 

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