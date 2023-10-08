В Ізраїлі за офіційними даними загинули понад 600 людей, ще дві тисячі поранених
За офіційними даними, кількість загиблих внаслідок масованого нападу ХАМАС на ізраїльські громади поблизу Гази, перевищила 600 осіб.
Про це повідомляє The Times of Israel з посиланням на МОЗ країни.
Уточнюється, що серед загиблих – десятки солдатів і поліцейських, які загинули в бою.
Міністерство охорони здоров’я також підтверджує, що кількість поранених у лікарнях досягла 2 048, у тому числі 20 у критичному стані і 330 важкопоранених.
Військові Ізраїлю, пише видання, продовжують боротьбу з бойовиками в прикордонних населених пунктах через більш ніж 30 годин після штурму.
Як повідомлялося, в Ізраїлі загинули дві громадянки України, вживаються заходи щодо організації репатріації тіл загиблих. // УПTweet