В Росії готують закон в якому діяльність журналістів-розслідувачів незалежниз ЗМІ названа кримінальним злочином і їх будуть саджати на 10 років

До Держдуми РФ внесено законопроєкт, в якому діяльність журналістів-розслідувачів названа кримінальним злочином і прирівнюється до участі в організованому злочинному угрупуванні. У разі ухвалення він дозволить саджати співробітників редакцій на строк до 10 років.

Аналіз баз даних – це один з останніх способів журналістських розслідувань, що залишилися у розпорядженні російських журналістів, зазначає “Агентство“.

Поправки до Кримінального кодексу внесено групою депутатів, серед яких Олександр Хінштейн, а також низка сенаторів, серед яких – Андрій Турчак та Андрій Клішас. Вони хочуть ввести до кодексу статтю, яка карає за незаконне використання, передачу, збирання, а також зберігання комп’ютерної інформації, що містить персональні дані. Крім того, законопроєкт пропонує карати за «забезпечення функціонування інформаційних ресурсів» для незаконного зберігання та розповсюдження подібної інформації.

У пояснювальній записці пояснюється, що автори відносять до персональних даних. Це прізвище, ім’я та по-батькові, адреси місць проживання та місць перебування, номери телефонів, електронна пошта, реквізити різних документів. Окремо наголошується, що такі відомості користувачі розміщують у особистих кабінетах на сайтах та додатках для надання різних інтернет-послуг для купівлі-продажу товарів.

Аналіз баз даних допомагає журналістам отримати суспільно значущу інформацію щодо правлячого режиму. Якщо законопроєкт буде ухвалено, то він може торкнутися будь-кого, хто працює з комп’ютерною інформацією, яка містить персональні дані, отримані неправомірним доступом, сказав юрист «Першого відділу» Євген Смирнов. «Йдеться про різні бази даних, отримати доступ до яких зараз нескладно. Ця каральна «дубина» може використовуватись у тому числі проти розслідувачів та журналістів», вважає юрист.

Найсуворіше покарання – до десяти років колонії зі штрафом до трьох мільйонів рублів – автори пропонують призначати членам «організованої групи». Під групою можуть розумітися ті люди, які стосуються роботи над матеріалом, сказав Смирнов.