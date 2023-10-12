В Ізраїлі загинули семеро українців, ще дев’ятеро вважаються зниклими безвісти, – МЗС

Дев’ять громадян України отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Унаслідок нападу бойовиків ХАМАС на Ізраїль загинули семеро українців. Консули встановили їхні особисті дані, підтримують зв’язок із родичами та вживають заходів задля репатріації тіл.

Про це повідомив у Facebook речник МЗС Олег Ніколенко.

За його словами, дев’ять громадян отримали поранення різного ступеню тяжкості. Іще дев’ять українців вважаються зниклими безвісти. Українське посольство взаємодіє із ізраїльськими службами безпеки в контексті пошуку зниклих.

Понад тисяча українських громадян звернулися за допомогою у виїзді з території Ізраїлю через скасовані авіарейси. Дипломати готують на суботу, 14 жовтня, перший евакуаційний рейс до Румунії. МЗС працює над організацією додаткових евакуаційних рейсів. Деталі будуть надіслані громадянам, які надали свої дані в українське посольство в Тель-Авіві.

Близько 200 українців заявили про бажання евакуюватися із Сектора Газа, однак через відсутність безпеки виїзд наразі неможливий. МЗС, українські посольства в Ізраїлі, Єгипті, Йорданії, а також інші причетні відомства України докладають активних зусиль, аби якнайшвидше витягти наших людей.

Нагадаємо, за інформацією The Times of Israel, кількість загиблих ізраїльтян з початку нападу бойовиків ХАМАС продовжує зростати. Станом на ранок 12 жовтня відомо про 1 300 жертв.

9 жовтня українські дипломати евакуювали неповнолітнього громадянина України із міста Сдерот. Хлопчик отримав поранення внаслідок нападу бойовиків ХАМАС в Ізраїлі. // LB.ua