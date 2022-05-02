В Маріуполі почалася друга хвиля евакуації — радник мера

До евакуації мають приєднатися люди у Мангуші та в Бердянську.

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що другий етап евакуації людей з міста триває.

Про це він сказав в ефірі Всеукраїнського інформаційного телемарафону.

«Евакуація (другий етап евакуації людей з Маріуполя — УНІАН) триває. Є домовленість попередня, щодо долучення, приєднання людей в Мангуші, в Бердянську і долучення колон з власного транспорту…Єдине, що на цей час ми можемо коментувати», — сказав Андрющенко.

Він зазначив, що евакуація проходить в умовах умовної тиші, бо в будь-який момент росіяни можуть початися нові обстріли.

«Звичайно, тиша (домовленість про режим припинення вогню — УНІАН) досить умовна, бо, враховуючи, що вчора, як від’їхали автобуси від «Азовсталі» з евакуйованими, одразу почались нові обстріли… Якщо нема пропагандистських каналів, то все відбувається трохи інакше, ніж вони показують телевізором», — сказав радник міського голови Маріуполя.

Як повідомляв УНІАН, евакуація у Маріуполі розпочинається о 7:00 у неділю, 1 травня. Точка збору – ТРЦ «Порт Сіті.

За словами президента Володимира Зеленського, у Маріуполі з заводу «Азовсталь» близько 100 осіб прямують на контрольовану Україною територію.

2 травня Маріупольська міська рада повідомила, що вдалося погодити дві додаткові локації для посадки людей в евакуаційну колону з Маріуполя. // УНІАН