В Мінцифри запустили сайт для збору доказів воєнних злочинів РФ

Міністерство цифрової трансформації запустило сайт «Доказ». На порталі будуть збирати докази воєнних злочинів Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінцифри .

«24 лютого Росія жорстоко вторглася в Україну, порушуючи всі світові норми. За 20 днів війни ми зазнали численних втрат як людських життів, так й інфраструктури. За все це ворог мусить бути покараним та відповідальним. Запускаємо портал, де збиратимемо всі докази злочинів окупанта на нашій землі. Усі вони будуть використані в Міжнародному кримінальному суді в Гаазі», — йдеться у повідомленні.

На сайт «Доказ» можна завантажити фото та відеоматеріали злочинів РФ, зокрема: