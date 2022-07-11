В окупованому Херсоні горить ворожий склад та зона розміщення російських військ

Зранку повідомлялося, що ЗСУ завдали удару по базі окупантів у Таврійську.

В тимчасово окупованому Херсоні горить ворожий склад та зона розміщення російських військ.

Про це повідомив в Telegram народний депутат Олексій Гончаренко.

В Херсоні вибухи. Горить ще один склад окупантів та зона розміщення російських військ. Подробиці згодом – зазначив він.

Зранку також повідомлялося, що ЗСУ завдали удару по базі окупантів у Таврійську на Херсонщині.

Разом з тим, за інформацією Гончаренка, у Херсоні на головного «гауляйтера Сальдо» був здійснений замах, але він вижив.

Росіяни у Херсоні посилюють блокпости та готуються до вуличних бої

Про це напередодні заявив радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань. Говорячи про підготовку росіян до вуличних боїв, він висловив надію, що їх вдасться вибити без бою. // УНІАН