В Олешках на Херсонщині підірвали авто з російськими ФСБшниками та військовими

До “бавовни”, за інформацією LB.ua, причетна Служба безпеки.

В Олешках на Херсонщині підірвали авто з російськими військовими та співробітниками ФСБ.

Про це повідомляють джерела LB.ua в Службі безпеки України.

В результаті вибуху є один “200” фсбшник, другий наразі в реанімації у важкому стані. Троє військових окупантів, які їх супроводжували в авто, поранені.

За інформацією журналістів, до “бавовни” спричинилася СБУ.

Співробітники російської ФСБ, яких підірвали, “працювали” в тимчасово окупованому Скадовську. В Олешки окупанти навідувалися для фільтраційних заходів і водночас – щоб катувати українців.

Нагадаємо, минулого місяця під удар потрапила 126 бригада Чорноморського флоту РФ . Згодом стало відомо, що це спільна спецоперація військової контррозвідки СБУ та ЗСУ.

Того ж місяця в окупованому Енергодарі стався вибух у штабі російського ОМОНу. Операцію провів рух опору за підтримки ГУР. // LB.ua