ГУР здійснило масовану кібератаку на російську банкінг-систему та урядові ресурси

Хакери Головного управління розвідки Міністерства оборони завершили масовану DDOS-атаку на інтернет-інфраструктуру росіян. Унаслідок атаки вдалось уразити найбільші банки та урядові ресурси рф.

Про це hromadske повідомило обізнане джерело.

Атака завершиласья увечері 30 липня. Вона тривала майже тиждень. Так, українським хакерам вдалось уразити низку російських банків, зокрема «ВТБ-Банк», «Альфа Банк», «СберБанк», «Газпромбанк», «Дом. рф» та Банк росії. А останнього дня атаки вдалось уразити ресурси міноборони рф, МВС та ФНС.

Як повідомило джерело, станом на вечір 30 липня більшості росіян так і не вдалося відновити належне функціонування банківських та платіжних систем, роботу мобільних операторів, соціальних мереж та інтернет-провайдерів.





Наслідки кібератаки ГУР

Надано hromadske

Тим часом у російських ЗМІ кібератаку ГУР назвали «ймовірно, найпотужнішою в історії», «килимовими хакерськими атаками» та «великим наступом кібервійськ». У підсумку результати операції ГУР відчули мільйони користувачів у всіх регіонах рф, які не могли скористатися інтернет-послугами.